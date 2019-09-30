В Страсбурге начинается сессия ПАСЕ, делегации Украины не будет

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Понедельник, 30 сентября 2019, 08:39

В Страсбурге в понедельник открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протесте против возвращения РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной Раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии из-за возврата россиян.

Известно, что в Страсбург едут несколько членов новой делегации, которые были и в предыдущем составе, но они не смогут участвовать в работе сессии и комитетов.

Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.

1 октября во ПАСЕ выступит президент Франции Эммануэль Макрон, он также ответит на вопросы депутатов.

Также есть предложения провести срочные дебаты на тему "Нарушение демократических прав и подавления мирных акций протеста в Российской Федерации на фоне выборов в Московскую городскую думу". Однако окончательно повестку дня утвердят сегодня.

"Во время заседания Ассамблея сосредоточит внимание на защите информаторов, общих стандартах институтов омбудсмена и защите жертв терроризма, а также на сохранении еврейского культурного наследия. Ассамблея также обсудит доклады о климатических беженцах и трудовой миграции в Восточной Европе, а также об акушерском и гинекологическом насилии", - говорится в сообщении на сайте Ассамблеи.

На прошлой неделе стало известно, что украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

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Темы: ПАСЕ Украина


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