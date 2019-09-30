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Головаха: Зеленський став наслідком "приколізації політики"

Понеділок, 30 вересня 2019, 09:37

Президент Володимир Зеленський є сучасним політиком, який вписується у загальносвітовий тренд "приколізації політики".

Про це соціолог Євген Головаха розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Порошенко (Петро – ред.) був людиною з минулого. Він чітко визначився ідеологічно. І зі своєю цією визначеністю прийшов до закономірного результату – програв с тріском. Зеленський – дуже сучасний політик. Взагалі зараз у світі спостерігається феномен, який я б назвав "приколізацією політики". Виходять ті, хто вміє діяти "по приколу", а не по чітко визначеній ідеології", - сказав він.

"Візьміть Трампа (Дональда – ред.) – twitter, все таке. Або того ж Путіна (Володимира – ред.), який літав з журавлями, поринав у глибини океану. Ці люди завойовують визнання екзотичними методами. Такі приклади були і в минулому. Згадайте, коли Мао Цзедун перепливав Янцзи. І тоді всі сміялися: "Для політика це – несерйозно!", - додав Головаха.

На його думку, наразі такі методи є абсолютно нормальними.

"Безумовно, є суспільний запит. Люди вже втомилися від того, що ми називаємо в Україні, в Росії, "системною політикою". Вона, мабуть, вичерпала свої можливості. Зараз шукають шляхи перебудови політичного світу у відповідності до нового, "мережевого" суспільства. В ньому будуть такі проблеми, які системні політики не вирішать", - сказав Головаха.

"Їх зможуть вирішувати ті, хто може бути дуже гнучким у будь-яку секунду. Сьогодні він каже одне, завтра – інше.Зеленський вже чотири місяці при владі, але нічого не втратив. Він ще набув популярності. Чому? Він вміє проходити між дуже суперечливими моментами", - додав соціолог.

Читайте інтерв’ю повністю: Євген Головаха: Патріоти бояться успіхів Зеленського  

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Теми: Зеленськийсоціологія
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