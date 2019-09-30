Головаха: Зеленский стал следствием "приколизации политики"

Президент Владимир Зеленский является современным политиком, который вписывается в общемировой тренд "приколизации политики".

Об этом социолог Евгений Головаха рассказал в интервью "Украинской правде".

"Порошенко (Петр - ред.) был человеком из прошлого. Он четко определился идеологически. И со своей этой определенностью пришел к закономерному результату - проиграл с треском. Зеленский - очень современный политик. Вообще сейчас в мире наблюдается феномен, который я бы назвал "приколизациею политики". Выходят те, кто умеет действовать "по приколу", а не по четко определенной идеологии", - сказал он.

"Возьмите Трампа (Дональда - ред.) - twitter, все такое. Или того же Путина (Владимира - ред.), который летал с журавлями, погружался в глубины океана. Эти люди завоевывают признание экзотическими методами. Такие примеры были и в прошлом. Вспомните, когда Мао Цзэдун переплывал Янцзы. И тогда все смеялись: "Для политика это - несерьезно!", - добавил Головаха.

По его мнению, сейчас такие методы являются абсолютно нормальными.

"Безусловно, есть общественный запрос. Люди уже устали от того, что мы называем в Украине, в России, "системной политикой". Она, видимо, исчерпала свои возможности. Сейчас ищут пути перестройки политического мира в соответствии с новым, "сетевым" обществом. В нем будут такие проблемы, системные политики не решат", - сказал Головаха.

"Их смогут решать те, кто может быть очень гибким в любую секунду. Сегодня он говорит одно, завтра – другое. Зеленський уже четыре месяца у власти, но ничего не потерял. Он еще приобрел популярность. Почему? Он умеет проходить между очень противоречивыми моментами", - добавил социолог.

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