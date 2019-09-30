У Норвегії помітили російських спецпризначенців, РФ каже про фейк

У Норвегії помітили діяльність тактичних груп російських спецпризначенців – вони діяли як на Шпіцбергені, так і на материковій частині країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило норвезьке видання Aldrimer.no з посиланням на чотири незалежні джерела в сфері оборони і розвідки з трьох різних країн.

Зазначається, що російські спецпризначенці провели розвідку щодо ключових об'єктів і критичної інфраструктури. Вони також розгорнули системи технічного моніторингу та сенсорні платформи. Це підтверджує документація, отримана від союзної розвідки, а також дані американських літаків-розвідників.

Документація свідчать, що персонал, помічений в останні дні на Шпіцбергені, може бути пов'язаний з триваючими російськими військовими навчаннями в Баренцевому морі.

Згідно з повідомленнями розвідки союзників, російська десантна група може співпрацювати з найманими воєнізованими формуваннями на півночі. За словами іноземного військового аналітика, цей підрозділ добре відомий НАТО, зокрема, через події в Криму.

Крім того, Північний флот РФ мобілізував щонайменше один спеціальний підводний човен типу П-650 "Малий", який спеціально призначений для прихованого розміщення сил спеціального призначення.

Відповідно до джерел Aldrimer.no, на додаток до Шпіцбергену, розвідувальні місії також проводилися на материковій частині Норвегії, при цьому джерела не повідомляють, де саме, і не повідомляють подробиць звідти.

Норвезьке джерело стверджує, що владі відомо про перебування російських військових на норвезькій території.

Посольство Росії в Осло назвало грубою провокацією статтю інтернет-видання. "Викладена в статті Aldrimer.no 27 вересня 2019 року інформація про нібито дії російських спецпризначенців на Шпіцбергені є фейком. Не можемо охарактеризувати її інакше, як грубу провокацію", - заявило посольство на сторінці у Facebook.