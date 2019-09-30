В Норвегии заметили российских спецназовцев, РФ говорит о фейке

В Норвегии заметили деятельность тактических групп российских спецназовцев — они действовали как на Шпицбергене, так и на материковой части страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило норвежское издание Aldrimer.no со ссылкой на четыре независимых источника в сфере обороны и разведки из трех разных стран.

Отмечается, что российские спецназовцы провели разведку относительно ключевых объектов и критической инфраструктуры. Они также развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы. Это подтверждает документация, полученная от союзной разведки, а также данные американских самолетов-разведчиков.

Документация свидетельствуют, что персонал, замечен в последние дни на Шпицбергене, может быть связан с продолжающимися российскими военными учениями в Баренцевом море.

Согласно сообщениям разведки союзников, русская десантная группа может сотрудничать с наемными военизированными формированиями на севере. По словам иностранного военного аналитика, это подразделение хорошо известно НАТО, в частности, из-за событий в Крыму.

Кроме того, Северный флот РФ мобилизовал минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 "Малая", который специально предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.

Согласно источникам Aldrimer.no, в дополнение к Шпицбергену, разведывательные миссии также проводились на материковой части Норвегии, при этом источники не сообщают, где именно, и не сообщают подробностей оттуда.

Норвежский источник утверждает, что властям известно о пребывании российских военных на норвежской территории.

Посольство России в Осло назвало грубой провокацией статью интернет-издания. "Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российских спецназовцев на Шпицбергене является фейком. Мы не можем охарактеризовать ее иначе, как грубую провокацию", - заявило посольство на странице в Facebook.