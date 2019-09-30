У декларації нардепа від "Укропу" знайшли нестачу півмільйона

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Понеділок, 30 вересня 2019, 11:48

У народного депутата, мажоритарника від партії "Укроп" Віктора Шевченка виявили декларування недостовірної інформації.  

Джерело: Прес-служба НАЗК

Дослівно: "За результатами перевірки декларації Віктора Шевченка за 2017 рік (виправленої) встановлено, що народний депутат не зазначив відомості про автомобіль, який належить йому на праві користування, наявність у нього та члена сім’ї (дружини) корпоративних прав, а також доходи, отримані дружиною. Загалом виявлено порушень на суму майже 480 тис. гривень".

Деталі: НАЗК відправить висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень до Національного антикорупційного бюро для подальшого початку розслідування.

Українська правда

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Теми: декларації


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