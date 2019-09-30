В декларации нардепа от "Укропа" нашли недостачу полмиллиона

У народного депутата, мажоритарщика от партии "Укроп" Виктора Шевченко обнаружили декларирования недостоверной информации.

Источник: Пресс-служба НАПК

Дословно: "По результатам проверки декларации Виктора Шевченко за 2017 год (исправленной) установлено, что народный депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и члена семьи (жены) корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен".

Детали: НАПК отправит выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего начала расследования.