В декларации нардепа от "Укропа" нашли недостачу полмиллиона

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Понедельник, 30 сентября 2019, 11:48

У народного депутата, мажоритарщика от партии "Укроп" Виктора Шевченко обнаружили декларирования недостоверной информации.

Источник: Пресс-служба НАПК

Дословно: "По результатам проверки декларации Виктора Шевченко за 2017 год (исправленной) установлено, что народный депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и члена семьи (жены) корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен".

Детали: НАПК отправит выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего начала расследования.

Украинская правда

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Темы: декларации


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