В декларации нардепа от "Укропа" нашли недостачу полмиллиона
У народного депутата, мажоритарщика от партии "Укроп" Виктора Шевченко обнаружили декларирования недостоверной информации.
Источник: Пресс-служба НАПК
Дословно: "По результатам проверки декларации Виктора Шевченко за 2017 год (исправленной) установлено, что народный депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и члена семьи (жены) корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен".
Детали: НАПК отправит выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего начала расследования.
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