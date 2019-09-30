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П'яний чоловік намагався прорватися через кордон до Білорусі

Понеділок, 30 вересня 2019, 14:18

На вихідних в результаті невдалої спроби прориву постраждала інфраструктура міжнародного автомобільного пункту пропуску "Славутич" на кордоні з Білоруссю.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "В результаті наїзду автомобілем пошкоджено засіб примусової зупинки та захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар". Значні пошкодження отримав і сам автомобіль".

 

Деталі: 30-річний громадянин України в автомобілі "Ford" рухався на виїзд з України та проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігли його прориву через державний кордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки.

Після того як авто зупинилося після зіткнення з конструкцією ПП, бригада "швидкої" надала правопорушнику медичну допомогу. Чоловік мав зовнішні ознаки вживання спиртного, тож його у супроводі співробітників Національної поліції направили до медичного закладу для огляду.

Водія притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 "Порушення прикордонного режиму" КУпАП.

На нього склали та направили до суду матеріали за статтями КУпАП про спробу незаконного перетинання держкордону та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або праціника ДПСУ.

Зазначається, що подія не вплинула на ритмічність роботи пункту пропуску. В прес-службі Чернігівського прикордонного загону "Українській правді" уточнили, що інцидент стався рано вранці 28 вересня.

 

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаЧернігівська область
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