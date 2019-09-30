Пьяный мужчина пытался прорваться через границу в Беларусь

На выходных в результате неудачной попытки прорыва пострадала инфраструктура международного автомобильного пункта пропуска "Славутич" на границе с Беларусью.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь". Значительные повреждения получил и сам автомобиль".

Детали: 30-летний гражданин Украины в автомобиле "Ford" двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через государственную границу, правоохранители применили средство принудительной остановки.

После того как авто остановилось после столкновения с конструкцией ПП, бригада "скорой" оказала правонарушителю медицинскую помощь. Мужчина имел внешние признаки употребления спиртного, поэтому его в сопровождении сотрудников Национальной полиции направили в медицинское учреждение для осмотра.

Водитель привлечен к административной ответственности по статье 202 "Нарушение пограничного режима" КоАП.

На него составили и направили в суд материалы по статьям КоАП о попытке незаконного пересечения госграницы и злостном неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника ГПСУ.

Отмечается, что происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска. В пресс-службе Черниговского пограничного отряда "Украинской правде" уточнили, что инцидент произошел рано утром 28 сентября.