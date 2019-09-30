Мешканців багатоповерхівки евакуюють в Черкасах через розпилені хімікати
У Черкасах після проведення інсектиційних робіт евакуюють мешканців цілого під’їзду житлового будинку.
Джерело: Управління ДСНС України у Черкаській області.
"Після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під‘їзду житлового будинку на вулиці Крилова, люди почали масово звертатися за медичною допомогою. Наразі триває евакуація потерпілих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5-ро дітей доставлені до лікарень для додаткового обстеження".
Деталі: Рятувальники у засобах захисту проводять по квартирний обхід та евакуацію потерпілих. Частина людей, які відмовилися від евакуації, знаходяться на балконах і чекає коли мине небезпека.
На місці події працюють 6 карет "швидкої медичної допомоги".
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