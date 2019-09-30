Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителей многоэтажки эвакуируют в Черкассах из-за распыленых химикатом

Понедельник, 30 сентября 2019, 14:59

В Черкассах после проведения инсектицидных работ эвакуируют жителей целого подъезда жилого дома.

Источник: Управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

"После проведения инсектицийних работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования".

Детали: Спасатели в средствах защиты проводят по квартирный обход и эвакуацию пострадавших. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждет когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи".

 
ГСЧС

Украинская правда
Темы: Черкассы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Черкассы
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Черкасский "Азот" в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: