Жителей многоэтажки эвакуируют в Черкассах из-за распыленых химикатом
В Черкассах после проведения инсектицидных работ эвакуируют жителей целого подъезда жилого дома.
Источник: Управление ГСЧС Украины в Черкасской области.
"После проведения инсектицийних работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования".
Детали: Спасатели в средствах защиты проводят по квартирный обход и эвакуацию пострадавших. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждет когда минует опасность.
На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи".
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