Жителей многоэтажки эвакуируют в Черкассах из-за распыленых химикатом

В Черкассах после проведения инсектицидных работ эвакуируют жителей целого подъезда жилого дома.

Источник: Управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

"После проведения инсектицийних работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования".

Детали: Спасатели в средствах защиты проводят по квартирный обход и эвакуацию пострадавших. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждет когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи".