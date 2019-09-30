Жителей многоэтажки эвакуируют в Черкассах из-за распыленых химикатом

849 просмотров
Понедельник, 30 сентября 2019, 14:59

В Черкассах после проведения инсектицидных работ эвакуируют жителей целого подъезда жилого дома.

Источник: Управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

"После проведения инсектицийних работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования".

Детали: Спасатели в средствах защиты проводят по квартирный обход и эвакуацию пострадавших. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждет когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи".

 
ГСЧС

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Черкассы


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Черкассах сгорело авто секретаря горсовета: он говорит о мести 13 сентября 2019, 14:23
Полиция открыла дело на владельца похоронного бюро из-за скидок евреям 23 августа 2019, 06:41
Зеленскому пожаловались на прокурора Черкасс. В прокуратуре отреагировали 1 августа 2019, 16:13
Все новости
Главные новости
В правительстве назвали будущие безвизовые страны для украинцев
Премьер сетует на "рекордные долги": Каждая третья гривня пойдет на погашение
В Норвегии заметили российских спецназовцев, РФ говорит о фейке
У Зеленского говорят, что не будут вмешиваться в скандал вокруг Трампа
Все новости
Фото

Как выглядит офисная мебель для тех, кто работает из дома

здоровье

Спасают ли пищевые добавки и от каких болезней?

Лайфхаки

Лайфхаки от фотографов, как сделать свои фотографии более профессиональными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів