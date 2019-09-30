Центр Києва перекриють на 2 дні

5-6 жовтня на низці центральних вулиць Києва буде обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Джерело: сайт організаторів марафону.

Дослівно: "Загалом рух транспорту буде обмежено на близько 40 вулицях Києва та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона".

"Обмежувати і поновлювати рух вулицями Києва під час марафону будуть поступово. Усю трасу Київського марафону розбито на умовні "ділянки", рух транспорту на яких буде відновлюватися одразу після того, як бігуни їх подолають".

Деталі: Рух почнуть обмежувати з вечора 4 жовтня. У зв’язку з підготовчими роботами в районі Софійської площі з 21:00 4 жовтня до 22:00 6 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською.

Від ранку 5 жовтня до 22:00 6 жовтня закриють для проїзду вулиці Трьохсвятительську та Володимирську (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).

Крім того, 5 жовтня обмежать рух на:

вулиці Великій Васильківській (від Бессарабської площі до вул. Коновальця) – з 13:00 до 16:30

вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) – з 13:00 до 17:50

вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 12:00 до 17:50

вулиці Великій Житомирській (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 12:00 до 17:50

вулиці Володимирській (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – з 13:00 до 17:50

бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 13:00 до 17:50

вулиці Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 13:00 до 17:50

6 жовтня перекриють:

вулицю Михайлівську (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00

вулицю Велику Житомирську (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 05:00 до 22:00

вулицю Володимирську (від вул. Софійської до бульвару Шевченка) – з 08:00 до 11:15

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 08:00 до 11:15

площу Перемоги – з 08:00 до 11:15

вулицю Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:15

вулицю Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:15

вулицю Жилянську – з 08:00 до 11:15

вулицю Велику Васильківську (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:15

вулицю Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 11:45

вулицю Хрещатик – з 08:00 до 11:45

Європейську площу – з 08:00 до 11:45

Музейний провулок – з 08:00 до 11:45

вулицю М. Грушевського – з 08:00 до 11:45

Петрівську алею – з 08:20 до 11:45

Паркову дорогу – з 08:20 до 11:45

Дніпровський узвіз – з 08:30 до 12:15

алею Героїв Крут – з 08:30 до 12:15

вулицю Лаврську – з 08:30 до 12:15

вулицю Запечерну – з 08:30 до 12:15

проспект Соборності – з 08:45 до 13:00

вулицю Сверстюка – з 08:45 до 13:00

Русанівський канал – з 08:45 до 13:00

вулицю Ентузіастів – з 08:45 до 13:00

Русанівську набережну – з 08:45 до 13:00

бульвар Дружби Народів – з 08:45 до 13:15

міст Патона – з 08:45 до 13:15

Набережне шосе – з 08:45 до 13:45

вулицю Набережно-Хрещатицьку (від вул. Нижній вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30

вулицю Труханівську – з 09:00 до 14:30

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00

Північний міст – з 09:30 до 15:00

Гаванський міст – з 09:30 до 15:00

вулицю Набережно-Рибальську – з 09:30 до 15:30

вулицю Нижній вал – з 09:45 до 15:30

вулицю Глибочицьку – з 09:45 до 15:45

Глибочицький проїзд – з 09:45 до 16:00

вулицю В’ячеслава Чорновола – з 10:00 до 16:00

вулицю Січових Стрільців – з 10:00 до 16:00

Організатори просять вибачення за незручності та рекомендують киянам та гостям міста завчасно спланувати своє пересування містом, враховуючи графік перекриття.