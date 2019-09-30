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Центр Киева перекроют на 2 дня

Понедельник, 30 сентября 2019, 14:58

5-6 октября на ряде центральных улиц Киева будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Источник: сайт организаторов марафона.

Дословно: "В целом движение транспорта будет ограничено на около 40 улицах Киева и трех мостах: Северном, Гаванском и мосту Патона".

"Ограничивать и возобновлять движение по улицам Киева во время марафона будут постепенно. Вся трасса Киевского марафона разбита на условные "участки", движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют".

Детали: Движение начнут ограничивать с вечера 4 октября. В связи с подготовительными работами в районе Софийской площади с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября ограничат движение по Владимирскому проезду, улицам Аллы Тарасовой и Малой Житомирской.

С утра 5 октября до 22:00 6 октября закроют для проезда улицы Трехсвятительскую и Владимирскую (участок от Большой Житомирской до Софиевской).

Кроме того, 5 октября ограничат движение на:

  • улице Большой Васильковской (от Бессарабской площади до ул. Коновальца) – с 13:00 до 16:30
  • улице Крещатик (от Бессарабской площади до Майдана Независимости) – с 13:00 до 17:50
  • улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 12:00 до 17:50
  • улице Большой Житомирской (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 12:00 до 17:50
  • улице Владимирской (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко) – с 13:00 до 17:50
  • бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) – с 13:00 до 17:50
  • улице Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 13:00 до 17:50 
     

6 октября перекроют:

  • улицу Михайловскую (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 05:00 до 22:00
  • улицу Большую Житомирскую (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 05:00 до 22:00
  • улицу Владимирскую (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко) – с 08:00 до 11:15
  • бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) – с 08:00 до 11:15
  • площадь Победы – с 08:00 до 11:15
  • улицу Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 08:00 до 11:15
  • улицу Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 08:00 до 11:15
  • улицу Жилянскую – с 08:00 до 11:15
  • улицу Большую Васильковскую (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 08:00 до 11:15
  • улицу Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 08:00 до 11:45
  • улицу Крещатик – с 08:00 до 11:45
  • Европейскую площадь – с 08:00 до 11:45
  • Музейный переулок – с 08:00 до 11:45
  • улицу Грушевского – с 08:00 до 11:45
  • Петровскую аллею – с 8:20 до 11:45
  • Парковую дорогу – с 8:20 до 11:45
  • Днепровский спуск – с 08:30 до 12:15
  • аллею Героев Крут – с 08:30 до 12:15
  • улицу Лаврскую – с 08:30 до 12:15
  • улицу Запечерную – с 08:30 до 12:15
  • проспект Соборности – с 8:45 до 13:00
  • улицу Сверстюка – с 8:45 до 13:00
  • Русановский канал – с 8:45 до 13:00
  • улицу Энтузиастов – с 8:45 до 13:00
  • Русановскую набережную – с 8:45 до 13:00
  • бульвар Дружбы Народов – с 8:45 до 13:15
  • мост Патона – с 8:45 до 13:15
  • Набережное шоссе – с 8:45 до 13:45
  • улицу Набережно-Крещатицкую (от ул. Нижний вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30
  • улицу Трухановскую – с 09:00 до 14:30
  • Парк Муромец – с 09:30 до 15:00
  • Северный мост – с 09:30 до 15:00
  • Гаванский мост – с 09:30 до 15:00
  • улицу Набережно-Рыбальскую – с 09:30 до 15:30
  • улицу Нижний вал – с 9:45 до 15:30
  • улицу Глыбочицкую – с 9:45 до 15:45
  • Глыбочицкий проезд – с 9:45 до 16:00
  • улицу Вячеслава Чорновола – с 10:00 до 16:00
  • улицу Сечевых Стрельцов – с 10:00 до 16:00 
     

Организаторы приносят извинения за неудобства и рекомендуют киевлянам и гостям города заблаговременно спланировать свое передвижение по городу, учитывая график перекрытия.

Украинская правда

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Темы: Киевдорогитранспорт
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