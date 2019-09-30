Уряд планує створити офіси євроінтеграції в усіх областях

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Понеділок, 30 вересня 2019, 15:03

Кабінет міністрів планує створити в усіх областях офіси євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій до Верховної Ради.

"Уряд забезпечить створення в усіх областях України офісів євроінтеграції, з першочерговим фокусом на південних та східних областях, з метою наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу у регіонах", - йдеться в програмі.

За планами уряду, це буде досягнуто шляхом сприяння розвитку культурних та освітніх проектів, бізнес-контактів, а також економіки  та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

"Фокус на регіоналізації євроінтеграції дозволить нам спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС", - зазначається в програмі.

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Теми: Кабінет міністрів євроінтеграція


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