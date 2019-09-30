Правительство намерено создать офисы евроинтеграции во всех областях

Кабинет министров планирует создать во всех областях офисы евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.

"Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах", - говорится в программе.

По планам правительства, это будет достигнуто путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

"Фокус на регионализации евроинтеграции позволит нам направить дополнительные ресурсы в области и общества для того, чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС", - отмечается в программе.