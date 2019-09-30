Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.

Про це президент сказав, спілкуючись з журналістами у понеділок під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На питання, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера на прохання Трампа, Зеленський відповів, що Київ не буде діяти виключно за наказом інших країн.

"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - сказав Зеленський.

"Ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", - додав президент.

Зеленський також сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, було б неправильно ділитися українським конспектом або стенограмою дзвінка, пише агентство.

"До президентства я ніколи не був дипломатом, але я думаю, що у мене було багато таких розмов в моєму житті і буде ще багато", - сказав Зеленський.

"Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати", - сказав він.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.