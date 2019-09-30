Зеленский заявил, что Украина не ведет расследования по приказу других стран
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.
Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.
"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.
"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.
Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка, пишет агентство.
"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский.
"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.
Ранее Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua