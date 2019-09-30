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Із новобудови посипалися блоки і потрощили авто у Дніпрі

Понеділок, 30 вересня 2019, 16:18

У місті Дніпро будівельні матеріали впали з новобудови на проїжджу частину і потрощили припаркований автомобіль.

Деталі: коментар речника поліції Дніпропетровської області Анни Старчевської УП, Інформатор.

Пряма мова: "Подія сталася вдень 29 вересня на вулиці Мандриківській. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) ККУ. Постраждалих немає. Пошкоджене авто". 

 
Фото dp.informator.uа

Деталі: За словами Старчевської, поліцію викликав власник автомобіля. Він залишив легковик о 15:20 на  вулиці Мандриківській, а коли повернувся о 16:00, то машина була вже привалена бетонними блоками. 

 
Фото dp.informator.uа

За попередніми даними, блоки упали з одного з поверхів будинку, який нещодавно здали в експлуатацію. 

 
Фото dp.informator.uа

Наразі поліція отримала тимчасовий доступ до певних документів, щоб зрозуміти, чи був будинок зданий в експлуатацію і чи ведуться там якісь подальші ремонтні роботи.

Також правоохоронці спілкуються з забудовником і вивчають відео з камер відеонагляду.

За даними Інформатора, будівельники не можуть пояснити, як таке сталося, а жителі сусідніх будинків тепер вимагають ретельної перевірки якості зведення цієї будівлі.

Власниці розбитою легковика представники забудовника нібито пообіцяли відшкодувати завдані збитки.

Ірина Балачук, УП
Теми: Дніпробудівництво
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