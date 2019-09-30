Из новостроя посыпались блоки и придавили авто в Днепре

В городе Днепр строительные материалы упали с новостройки на проезжую часть и придавили припаркованный автомобиль.

Детали: комментарий пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анны Старчевской УП, Информатор.

Прямая речь: "ЧП произошло днем ​​29 сентября на улице Мандрыковской. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК. Пострадавших нет. Повреждена машина".

Фото dp.informator.uа

Детали: По словам Старчевской, полицию вызвал владелец авто. Он оставил свою машину в 15:20 на улице Мандрыковской, а когда вернулся в 16:00, то легковушка была уже привалена бетонными блоками.

Фото dp.informator.uа

По предварительным данным, блоки упали с одного из этажей здания, которое недавно сдали в эксплуатацию.

Фото dp.informator.uа

Сейчас полиция получила временный доступ к определенным документам, чтобы понять, был ли дом сдан в эксплуатацию и ведутся ли там какие-то дальнейшие ремонтные работы.

Также правоохранители общаются с застройщиком и изучают видео с камер видеонаблюдения.

По данным Информатора, строители не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания.

Владельцу разбитой легковушки представители застройщика якобы пообещали возместить нанесенный ущерб.