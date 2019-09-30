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Уряд хоче вдвічі знизити обсяг маніпуляцій, фейків та російського контенту

Понеділок, 30 вересня 2019, 16:47

Уряд ставить перед Міністерством культури мету – знизити вдвічі обсяг маніпулятивного контенту і споживання контенту держави-агресора.

Джерело: програма дій уряду

Дослівно: "Ми створимо належні умови для ринку медіа послуг, розширимо можливості для інформування населення на тимчасово окупованих територіях, а також стимулюватимемо створення якісного інформаційного простору через ідентифікацію маніпулятивного контенту (використовуючи інструменти співрегулювання і саморегулювання) та реалізації програми підтримки створення медіа продуктів, що протидіятимуть інформаційній агресії".

Деталі: Ціль, поставлена перед Мінкультом, - щоб українці рідше стикалися з маніпулятивними та фейковими новинами, повідомленнями та матеріалами.

Окрему увагу обіцяють приділити роботі з інформаційними атаками з боку країни агресора, щоб знизити їх вплив на громадян України, зокрема - зменшити споживання контенту держави-агресора мінімум удвічі.

На думку урядовців, це дозволить у своїй сукупності зменшити шкоду, що завдається громадянам України внаслідок поширення фейків, зокрема зменшити кількість соціальних конфліктів.

Українська правда
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