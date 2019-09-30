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Минкульт хочет вдвое снизить объем манипуляций, фейков и российского контента

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:47

Правительство ставит перед Министерством культуры цель - снизить вдвое объем манипулятивного контента и потребление контента государства-агрессора.

Источник: программа действий правительства

Дословно: "Мы создадим надлежащие условия для рынка медиа услуг, расширим возможности для информирования населения на временно оккупированных территориях, а также будем стимулировать создание качественного информационного пространства путем идентификации манипулятивного контента и реализации программы поддержки создания медиа продуктов, противодействующитх информационной агрессии".

Детали: Цель, поставленная перед Минкультом, - чтобы украинцы реже сталкивались с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами.

Особое внимание обещают уделить работе с информационными атаками со стороны государства агрессора, чтобы снизить их влияние на граждан Украины, в частности - уменьшить потребление контента государства-агрессора минимум вдвое.

По мнению чиновников, это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов.

Украинская правда
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