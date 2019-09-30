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У Кабміні планують збільшити кількість лоукост-маршрутів

Понеділок, 30 вересня 2019, 17:20

Кабінет міністрів у найближчі 5 років планує збільшити частку авіамаршрутів, які виконуються за моделлю lоw-cost, з 38% до 63%.

Про йдеться у програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що Кабмін має намір створити умови для збільшення пасажиропотоку із аеропортів України на 60% (з 20 млн до 32 млн на рік), а також для збільшення вантажопотоку на 20% (з 94 тисяч тонн до 112 тисяч тонн на рік).

Крім цього, у планах уряду - наближення середньої вартості квитка до середньоєвропейського показника та збільшення аеромобільності населення на 10% (з 5% до 15%).

"Розвиток ринку має привести нових гравців, що збільшить пропозицію і сприятиме зниженню цін на квитки. Це в свою чергу залучатиме до цього виду транспорту нових клієнтів, що сприятиме подальшому розвитку ринку.

Окрема увага буде приділена питанням безпеки. Для цього систему державного регулювання в авіаційній галузі буде приведено у відповідність з високими міжнародними стандартами", - йдеться у програмі.

Економічна правда

Теми: авіатранспортКабінет міністрів
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