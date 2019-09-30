В Кабмине планируют увеличить количество лоукост-маршрутов

557 просмотров
Понедельник, 30 сентября 2019, 17:20

Кабинет министров в ближайшие 5 лет планирует увеличить долю авиамаршрутов, которые выполняются по по модели lоw-cost, с 38% до 63%.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что Кабмин намерен создать условия для увеличения пассажиропотока с аэропортов Украины на 60% (с 20 млн до 32 млн в год), а также для увеличения грузопотока на 20% (с 94 тысяч тонн до 112 тысяч тонн в год).

Кроме этого, в планах правительства - приближение средней стоимости билета до среднеевропейского показателя и увеличение аеромобильности населения на 10% (с 5% до 15%).

"Развитие рынка должно привести новых игроков, увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты. Это в свою очередь будет привлекать к этому виду транспорта новых клиентов, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка.

Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности. Для этого систему государственного регулирования в авиационной отрасли будут приведена в соответствие с высокими международными стандартами", - говорится в программе.

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: авиа транспорт Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Криклий рассказал, стоит ли ожидать восстановления авиасообщения с РФ 27 сентября 2019, 10:48
Отменено решение Барышевского суда о приостановлении лицензии SkyUp 25 сентября 2019, 16:21
В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт 25 сентября 2019, 09:53
Все новости
Главные новости
Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО
Зеленский заявил, что Украина не ведет расследования по приказу других стран
Кличко пошел судом на Богдана и Гончарука
В правительстве назвали будущие безвизовые страны для украинцев
Все новости
здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

здоровье

Спасают ли пищевые добавки и от каких болезней?

здоровье

Работу надо оставлять на работе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів