Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабмине планируют увеличить количество лоукост-маршрутов

Понедельник, 30 сентября 2019, 17:20

Кабинет министров в ближайшие 5 лет планирует увеличить долю авиамаршрутов, которые выполняются по по модели lоw-cost, с 38% до 63%.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что Кабмин намерен создать условия для увеличения пассажиропотока с аэропортов Украины на 60% (с 20 млн до 32 млн в год), а также для увеличения грузопотока на 20% (с 94 тысяч тонн до 112 тысяч тонн в год).

Кроме этого, в планах правительства - приближение средней стоимости билета до среднеевропейского показателя и увеличение аеромобильности населения на 10% (с 5% до 15%).

"Развитие рынка должно привести новых игроков, увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты. Это в свою очередь будет привлекать к этому виду транспорта новых клиентов, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка.

Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности. Для этого систему государственного регулирования в авиационной отрасли будут приведена в соответствие с высокими международными стандартами", - говорится в программе.

Экономическая правда

Темы: авиатранспортКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
авиа
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: