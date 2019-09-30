Посол України назвав провокацією "кримський" форум в Стамбулі

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Понеділок, 30 вересня 2019, 17:59

Україна закликає турецьких бізнесменів не брати участі в провокаційному "економічному форумі", запланованому росіянами в Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Чергова марна спроба російського окупанта разом з місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині - під назвою "Економічний форум" у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права", - написав дипломат у своєму Twitter.

"Закликаємо турецьких бізнесменів бути пильними і не брати участі. Дякуємо Туреччині за підтримку", - додав він.

Нагадаємо:

  • Анкара визнає, що українська Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією в порушення міжнародного права на підставі незаконного референдуму.

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Теми: Туреччина


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