Посол Украины назвал провокацией "крымский" форум в Стамбуле

Украина призывает турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме", запланированном россиянами в Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мерояприятия в Турции - под названием "Экономический форум" в Стамбуле скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - написал дипломат в своем Twitter.

"Призываем турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать. Спасибо Турции за поддержку", - добавил он.

Напомним: