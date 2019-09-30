Під санкції США потрапили ще 2 росіян і компанії Пригожина

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Понеділок, 30 вересня 2019, 18:11

Сполучені Штати Америки внесли в санкційні списки росіян Дениса Кузьміна й Ігоря Нестерова, а також три компанії, пов'язані з Євгеном Пригожиним, через підозри у втручанні в американські вибори 2016 року.

Джерело: Міністерство фінансів США

Деталі: Під санкції потрапили компанії Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited і Linburg Industries Ltd. Пригожина звинувачують у фінансуванні антиамериканських інформаційних операцій "Агентства інтернет-досліджень".

Кузьміна і Нестерова пов'язують із "Агентством інтернет-досліджень".

Крім того, до санкційних списків включили судно St Vitamin, яке має відношення до Beratex Group Limited, і три повітряних судна: M-SAAN (пов'язане з Autolex Transport Ltd), RA-02791 (пов'язане з Beratex Group Limited) і VP-CSP (пов'язане з Linburg Industries Ltd).

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Теми: США санкції Росія


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