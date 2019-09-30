Под санкции США попали еще 2 россиян и компании Пригожина

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки россиян Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, а также три компании, связанные с Евгением Пригожиным, из-за подозрения во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Источник: Министерство финансов США

Детали: Под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd. Пригожина обвиняют в финансировании антиамериканских информационных операций "Агентства интернет-исследований".

Кузьмина и Нестерова связывают с "Агентством интернет-исследований".

Кроме того, в санкционные списки включили судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited, и три воздушных судна: M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).