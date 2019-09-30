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Шини й бочки: ветерани АТО пікетують Держгеокадастр у Запоріжжі

Понеділок, 30 вересня 2019, 18:47

У Запоріжжі ветерани АТО почали безстрокову акцію протесту біля місцевого управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а також заблокували його вхід.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Близько 100 ветеранів антитерористичної операції 30 вересня заблокували вхід до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області на знак протесту проти того, що більшість місцевих учасників бойової операції на Донбасі досі не отримали земельні ділянки, обіцяні державою.

Ветерани АТО кажуть, що зіткнулися зі саботажем місцевої влади й управління Держгеокадастру, які ігнорують їхні вимоги про виділення їм землі.

Біля входу в будівлю відомства ветерани АТО поклали шини, встановили намет, металеві бочки й навіть поклали стоси папок із багаторічними відписками влади та судовими відмовами у законних претензіях ветеранів.

Голова запорізької громадської організації ветеранів АТО Ігор Маринюк повідомив агентству: "П'ятитисячна запорізька армія ветеранів Донбасу втомилася слухати брехливі рапорти влади про видачу запорізьким бійцям земельних ділянок".

 
Акція ветеранів АТО, ранок понеділка
Depo.Запоріжжя

Ветерани вимагають від голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Туринка вникнути в проблему.

"Зараз новий губернатор, новий начальник Геокадастру, новий президент, який говорить про боротьбу з корупцією. Вважаємо, що тут потрібно позвільняти всіх, хто 5 років саботував видачу землі запорізьким ветеранам", – зазначив Маринюк.

У прес-службі Запорізької ОДА повідомили, що новий керівник області Турінок планує зустрітися з ветеранами АТО, а також відвідати управління Держгеокадастру.

Теми: ЗапоріжжяакціїАТОземля
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