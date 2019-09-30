Шины и бочки: ветераны АТО пикетируют Госгеокадастр в Запорожье
В Запорожье ветераны АТО начали бессрочную акцию протеста возле местного управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также заблокировали его вход.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Порядка 100 ветеранов антитеррористической операции 30 сентября заблокировали вход в Главное управление Госгеокадастра в Запорожской области в знак протеста против того, что большинство местных участников боевой операции на Донбассе до сих пор не получили земельные участки, обещанные государством.
Ветераны АТО говорят, что столкнулись с саботажем местных властей и управления Госгеокадастра, которые игнорируют их требования о выделении им земли.
У входа в здание ведомства ветераны АТО положили шины, установили палатку, металлические бочки, а также положили стопки папок с многолетними отписками властей и судебными отказами в законных претензиях ветеранов.
Глава запорожской общественной организации ветеранов АТО Игорь Маринюк сообщил агентству: "Пятитысячная запорожская армия ветеранов Донбасса устала слушать ложные рапорты властей о выдаче запорожским бойцам земельных участков".
Ветераны требуют от главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка вникнуть в проблему.
"Сейчас новый губернатор, новый начальник Геокадастра, новый президент, который говорит о борьбе с коррупцией. Считаем, что здесь нужно поувольняют всех, кто 5 лет саботировал выдачу земли запорожским ветеранам", – отметил Маринюк.
В пресс-службе Запорожской ОГА сообщили, что новый руководитель области Туринок намерен встретиться в ветеранами АТО, а также посетить управление Госгеокадастра.
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