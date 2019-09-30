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Шины и бочки: ветераны АТО пикетируют Госгеокадастр в Запорожье

Понедельник, 30 сентября 2019, 18:47

В Запорожье ветераны АТО начали бессрочную акцию протеста возле местного управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также заблокировали его вход.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Порядка 100 ветеранов антитеррористической операции 30 сентября заблокировали вход в Главное управление Госгеокадастра в Запорожской области в знак протеста против того, что большинство местных участников боевой операции на Донбассе до сих пор не получили земельные участки, обещанные государством.

Ветераны АТО говорят, что столкнулись с саботажем местных властей и управления Госгеокадастра, которые игнорируют их требования о выделении им земли.

У входа в здание ведомства ветераны АТО положили шины, установили палатку, металлические бочки, а также положили стопки папок с многолетними отписками властей и судебными отказами в законных претензиях ветеранов.

Глава запорожской общественной организации ветеранов АТО Игорь Маринюк сообщил агентству: "Пятитысячная запорожская армия ветеранов Донбасса устала слушать ложные рапорты властей о выдаче запорожским бойцам земельных участков".

 
Акция ветеранов АТО, утро понедельника
Depo.Запорожье

Ветераны требуют от главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка вникнуть в проблему.

"Сейчас новый губернатор, новый начальник Геокадастра, новый президент, который говорит о борьбе с коррупцией. Считаем, что здесь нужно поувольняют всех, кто 5 лет саботировал выдачу земли запорожским ветеранам", – отметил Маринюк.

В пресс-службе Запорожской ОГА сообщили, что новый руководитель области Туринок намерен встретиться в ветеранами АТО, а также посетить управление Госгеокадастра.

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Темы: ЗапорожьеакцииАТОземля
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