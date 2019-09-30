Шины и бочки: ветераны АТО пикетируют Госгеокадастр в Запорожье

В Запорожье ветераны АТО начали бессрочную акцию протеста возле местного управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также заблокировали его вход.



Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Порядка 100 ветеранов антитеррористической операции 30 сентября заблокировали вход в Главное управление Госгеокадастра в Запорожской области в знак протеста против того, что большинство местных участников боевой операции на Донбассе до сих пор не получили земельные участки, обещанные государством.



Ветераны АТО говорят, что столкнулись с саботажем местных властей и управления Госгеокадастра, которые игнорируют их требования о выделении им земли.



У входа в здание ведомства ветераны АТО положили шины, установили палатку, металлические бочки, а также положили стопки папок с многолетними отписками властей и судебными отказами в законных претензиях ветеранов.



Глава запорожской общественной организации ветеранов АТО Игорь Маринюк сообщил агентству: "Пятитысячная запорожская армия ветеранов Донбасса устала слушать ложные рапорты властей о выдаче запорожским бойцам земельных участков".

Акция ветеранов АТО, утро понедельника Depo.Запорожье

Ветераны требуют от главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка вникнуть в проблему.



"Сейчас новый губернатор, новый начальник Геокадастра, новый президент, который говорит о борьбе с коррупцией. Считаем, что здесь нужно поувольняют всех, кто 5 лет саботировал выдачу земли запорожским ветеранам", – отметил Маринюк.



В пресс-службе Запорожской ОГА сообщили, что новый руководитель области Туринок намерен встретиться в ветеранами АТО, а также посетить управление Госгеокадастра.