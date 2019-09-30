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МЗС РФ відреагувало на нові санкції США

Понеділок, 30 вересня 2019, 22:45

В МЗС РФ заявили про здивування через нові санкції США і заявили, що цей "антиросійський випад" не залишиться без відповіді".

Про це йдеться в коментарі відомства, передає "Європейська правда".

"Висловлюємо крайнє здивування новою порцією антиросійських санкцій, введених Адміністрацією США 30 вересня" - заявили в МЗС РФ, зазначивши, що "відносно деяких осіб обмеження з незрозумілих причин вводяться вже по другому і третьому колу".

"Тим посадовим особам, які йдуть на поводу відвертих русофобів, варто задуматися, що їхні дії суперечать публічними заявами американського керівництва про прагнення до нормалізації двосторонніх відносин, посилюють напруженість на міжнародній арені" - йдеться у коментарі.

В МЗС РФ наголосили, що антиросійський випад не залишиться без відповіді.

"Одночасно закликаємо американських політиків припинити безглузді ігри в санкції, результат яких дорівнює нулю, повернутися на позиції здорового глузду".

Нагадаємо:

  • Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року, хоча немає жодних ознак того, що їм вдалося здійснити цей вплив.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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