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МИД РФ отреагировало на новые санкции США

Понедельник, 30 сентября 2019, 22:45

В МИД РФ заявили о недоумении из-за новых санкций США и заявили, что этот "антироссийский выпад" не останется без ответа.

Об этом говорится в комментарии ведомства, передает "Европейская правда".

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - заявили в МИД РФ, отметив, что "в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу".

"Тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", - говорится в комментарии.

Напомним:

  • Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на российские субъекты, которые пытались повлиять на промежуточные выборы в США 2018 года, хотя нет никаких признаков того, что им удалось осуществить это влияние.

Темы: СШАРосcиясанкции
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