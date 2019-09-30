В Полтаве нетрезвый полицейский избил битой 17-летнего студента – руководитель академии

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Понедельник, 30 сентября 2019, 23:29

В Полтаве 29 сентября двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.

Источник: полиция Полтавской области, руководитель ОО "Украинская академия лидерства" Роман Тичковский

Детали: 30 сентября полиция сообщила о "ситуации между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей", в которой за женщину вступился прохожий. В результате драки мужчина получил тяжелые телесные повреждения.

Полиция также упоминает мужа, вышедшего жене на помощь и выстрелившего вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Силовики установили нападающих. Полиция открыла два уголовных производства - по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

О нападении на подростков в сообщении пресс-службы полиции речь не идет.

В то же время, руководитель ОО "Украинская академия лидерства" Роман Тичковский заявил о нападении на студента академии.

По его словам, "двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих" - сначала на подростков, потом на женщину, которую защитил ее муж.

Один из нападавших оказался сотрудником полиции по имени Василий Твердохлеб. Он ударил студента бейсбольной битой.

В подтверждение Тичковский показал выписку из Единого реестра досудебных расследований. В ней указано, что 45-летний Твердохлеб - сотрудник полиции - в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 17-летнему Максиму Кутняку.

Студента госпитализировали и обнаружили разрыв селезенки.

Руководитель полиции Полтавской области Андрей Замахин 30 сентября также сообщил о двух мужчинах в состоянии алкогольного опьянения, нанесших телесные повреждения нескольким гражданам.

Глава полиции отметил, что, по данным следствия, "одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

По его словам, материалы досудебного расследования направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований.

Украинская правда

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Темы: Полтава полиция нападение


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