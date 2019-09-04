Доба на Донбасі: 4 обстріли та один поранений

За повідомленням штабу, обстріли велись неподалік Павлополя, Троїцького та Кримського.

Деталі : Противник обстрілював позиції українських військових з забороненої Мінськими домовленостями зброї: мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Впродовж 3 вересня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий отримав поранення.

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