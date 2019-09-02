Доба на Донбасі: 7 ворожих обстрілів, один загиблий

Джерело: повідомлення штабу ООС о 19 годині

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.

Деталі: Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

Штаб зафіксував три обстріли неподалік Водяного і по одному – в околицях Гранітного, Лебединського, Новомихайлівки, Новотошківського.

Згідно з ранковим повідомленням штабу, внаслідок ворожого обстрілу один військовий Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.

1 вересня проросійські збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню.