Війна на Донбасі: четверо поранених та 10 обстрілів

Джерело: повідомлення Штабу ООС станом на 7 годину ранку.

Протягом 3 вересня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого поранено четверо українських військових.

Деталі: Згідно з повідомленням, противник обстрілював позиції українських підрозділів із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велись поблизу Новогнатівки, Водяного, Новотроїцького, Гнутово, Троїцького, Кримського та Попасної.

Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

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