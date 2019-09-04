Війна на Донбасі: четверо поранених та 10 обстрілів

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Середа, 4 вересня 2019, 07:26

Джерело: повідомлення Штабу ООС станом на 7 годину ранку. 

Протягом 3 вересня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого поранено четверо українських військових.

Деталі: Згідно з повідомленням, противник обстрілював позиції українських підрозділів із забороненої Мінськими угодами зброї -  мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велись поблизу Новогнатівки, Водяного, Новотроїцького, Гнутово, Троїцького, Кримського та Попасної. 

Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Нагадуємо: 

  • 2 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.

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Теми: ООС війна Мінські угоди


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