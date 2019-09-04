Зеленський ветував закон Ляшка про кастрацію

Джерело: сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський завернув закон, яким передбачалася примусова хімічна кастрація для педофілів.

Деталі: 4 вересня документ повернуто з пропозиціями Зеленського. Водночас, тексту пропозицій у президента не опублікували.

Що було раніше: 11 липня Верховна Рада підтримала законопроект №6449 про посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти дітей.

Зокрема, зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої мали б каратися позбавленням волі від 7 до 15 років (до того 7-12 років), а розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16 років, – 5 р. ув’язнення (до того обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років).

Проект закону запроваджував для педофілів покарання у вигляді примусової хімічної кастрації.

Також мали створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо неповнолітніх та встановити пожиттєвий адміністративний нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Верховної Ради 8 скликання від радикальної партії Олега Ляшка - Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Олег Купрієнко, Віктор Вовк і Денис Силантьєв.

Нагадаємо:

На тому ж засіданні, 11 липня, нардепи прийняли в першому читанні інший закон щодо педофілів, який передбачає створення закритого реєстру педофілів і добровільну хімічну кастрацію.

На думку виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, ухвалений у липні закон про протидію сексуальному насильству над дітьми порушує права людей.

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