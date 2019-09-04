Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський ветував закон Ляшка про кастрацію

Середа, 4 вересня 2019, 12:29
Зеленський ветував закон Ляшка про кастрацію
фото ОПУ

Джерело: сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський завернув закон, яким передбачалася примусова хімічна кастрація для педофілів.

Деталі: 4 вересня документ повернуто з пропозиціями Зеленського. Водночас, тексту пропозицій у президента не опублікували.

Що було раніше: 11 липня Верховна Рада підтримала законопроект №6449 про посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти дітей.

Зокрема, зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої мали б каратися позбавленням волі від 7 до 15 років (до того 7-12 років), а розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16 років, – 5 р. ув’язнення (до того обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років).

Проект закону запроваджував для педофілів покарання у вигляді примусової хімічної кастрації.

Також мали створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо неповнолітніх та встановити пожиттєвий адміністративний нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Верховної Ради 8 скликання від радикальної партії Олега Ляшка - Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Олег Купрієнко, Віктор Вовк і Денис Силантьєв. 

Нагадаємо:

  • На тому ж засіданні, 11 липня, нардепи прийняли в першому читанні інший закон щодо педофілів, який передбачає створення закритого реєстру педофілів і добровільну хімічну кастрацію.
  • На думку виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, ухвалений у липні закон про протидію сексуальному насильству над дітьми порушує права людей.

Знати більше: Хімічна кастрація педофілів: чому Зеленському не варто підписувати ухвалений законопроект

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийзаконодавствоВерховна РадаЛяшко Олег
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: