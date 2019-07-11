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До 15 років в’язниці і примусова кастрація: Рада посилила покарання для педофілів

Четвер, 11 липня 2019, 14:56

В Україні буде створено відкритий реєстр педофілів та запроваджено примусову хімічну кастрацію для людей, які вчинили злочини сексуального характеру відносно неповнолітніх.

Відповідний законопроект №6449 на засіданні 11 липня підтримали 247 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує запровадити для педофілів покарання у вигляді примусової хімічної кастрації, створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство відносно неповнолітніх осіб та встановити пожиттєвий адміністративний нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.

Автори законопроекту посилалися на досвід США у вирішенні питання сексуальних злочинів проти дітей.

"Покарання у виді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних  препаратів,  які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність", - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначається що примусова хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.

Також закон посилює відповідальність за злочини сексуального характеру проти дітей.

Зокрема, за ст. 152 (зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої особи) каратимуть позбавленням волі на термін від 7 до 15 років (наразі санкція передбачає від 7 до 12 років).

А санкція ст. 156 (розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку) передбачатиме до 5 років ув’язнення (наразі карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

Крім того, згідно з законом, в Україні буде створений публічний реєстр, куди будуть внесені всі особи, які були засуджені за  ст. 152 (зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої особи), ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої особи), ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) та ст. 156  (розбещення неповнолітніх).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.  

Також на засіданні 11 липня нардепи прийняли за основу інший закон щодо педофілів – №6607, який передбачає створення закритого реєстру педофілів і добровільну хімічну кастрацію.

Даний проект закону у частині закритого реєстру педофілів підтримував заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, аргументуючи це тим, що відкритий реєстр злочинців може призвести до вчинення масових самосудів.

Нагадаємо:

  • 13 червня в Іванівці на Одещині зникла 11-річна Дарія Лук'яненко: вдень вона пішла на танці і не повернулася.
  • 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.
  • Власника будинку затримали й доставили на допит.
  • Затриманий 22-річний Микола Тарасов зізнався, що затягнув дівчинку до себе у двір, намагався зґвалтувати, а коли вона стала чинити опір – задушив і завдав кілька різаних ран, після цього викинув тіло, прив'язавши тягар до ніг, і знищив сліди злочину.
  • Суд арештував Тарасова на два місяці без права застави.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавстводіти
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