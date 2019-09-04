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Зеленський повернув Раді закон про підтримку "Пласту"

Середа, 4 вересня 2019, 13:02
Зеленський повернув Раді закон про підтримку Пласту
plast.org.ua

Джерело: сайт парламенту.

Президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Пропозиції президента до закону "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" надійшли до парламенту 3 вересня.  

Текст пропозицій президента на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Передісторія:

  • 30 травня Верховна Рада 8 скликання ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".
  • 19 червня тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав його й передав на підпис новому президента Володимиру Зеленському.
  • 3 липня спікер Парубій нагадав, що термін для підписання закону про "Пласт" спливе 4 липня.

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Теми: ЗеленськийзаконодавствоВерховна Рада
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