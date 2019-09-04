Зеленський повернув Раді закон про підтримку "Пласту"

Текст пропозицій президента на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Пропозиції президента до закону "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" надійшли до парламенту 3 вересня.

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