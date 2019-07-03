Парубій скаржиться, що Зеленський зриває дедлайни

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав президента Володимира Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.

Про це він сказав на засіданні парламенту 3 липня.

"Президент Зеленський вже 27 червня мав дати відповідь з приводу закону, який ми прийняли, про тимчасові слідчі комісії. Згідно Конституції минуло 15 днів, мало бути або вето або пояснення і доповнення або підтримка цього закону. Це один із принципових законів для Верховної Ради", – сказав Парубій.

За словами спікера, в ЗМІ з’явилася інформація про накладене президентом вето.

"На жаль документ досі не прийшов у Верховну Раду. Тому я публічно звертаюсь до Офісу президента України: негайно передати будь-який документ у парламент. Щоб, якщо дійсно накладене вето, ми змогли після прийняття Виборчого кодексу змобілізуватись і подолати це вето або проголосувати за пропозиції".

Парубій наголосив, що вказаний закон регламентує парламентський контроль.

Також спікер зазначив, що 4 липня спливає термін для підписання закону про Пласт.

"Я сподіваюсь, що хоча б закон про Пласт буде підписаний, бо пластуни не можуть нести відповідальність за інколи непрофесійність серед найвищих політичних ешелонів. Тому я сподіваюсь на професійну роботу згідно закону і Конституції", – закликав він.

Перевірено УП: Попередній президент Петро Порошенко, за списком якого нині балотується Андрій Парубій, теж не завжди вчасно підписував закони. Як свідчать дані сайту Верховної Ради, ще в грудні 2016 року президенту на підпис направили зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб. Зміни ініціював сам Порошенко, але так їх і не підписав. Більше півроку чекали на підпис президента його ж пропозиції до закону "Про амністію у 2016 році". Понад 4 місяці Порошенко не позбавляв Віктора Януковича звання президента. Пізніше виявилось, що глава держави поскаржився на цей закон до Конституційного суду, однак так і не ветував його і згодом все ж підписав. Неодноразово закони лишались без затвердження Порошенка протягом одного чи кількох місяців. Так було із затвердженням Дисциплінарного статуту Нацполіції, змінами, що мали врегулювати соцзахист постраждалих учасників Революції гідності та АТОвців, із законом про держконтроль за якістю харчових продуктів.

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