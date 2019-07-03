Парубій скаржиться, що Зеленський зриває дедлайни

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Середа, 3 липня 2019, 10:33

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав президента Володимира Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.

Про це він сказав на засіданні парламенту 3 липня.

"Президент Зеленський вже 27 червня мав дати відповідь з приводу закону, який ми прийняли, про тимчасові слідчі комісії. Згідно Конституції минуло 15 днів, мало бути або вето або пояснення і доповнення або підтримка цього закону. Це один із принципових законів для Верховної Ради", – сказав Парубій.

За словами спікера, в ЗМІ з’явилася інформація про накладене президентом вето.

"На жаль документ досі не прийшов у Верховну Раду. Тому я публічно звертаюсь до Офісу президента України: негайно передати будь-який документ у парламент. Щоб, якщо дійсно накладене вето, ми змогли після прийняття Виборчого кодексу змобілізуватись і подолати це вето або проголосувати за пропозиції".

Парубій наголосив, що вказаний закон регламентує парламентський контроль.

Також спікер зазначив, що 4 липня спливає термін для підписання закону про Пласт.

"Я сподіваюсь, що хоча б закон про Пласт буде підписаний, бо пластуни не можуть нести відповідальність за інколи непрофесійність серед найвищих політичних ешелонів. Тому я сподіваюсь на професійну роботу згідно закону і Конституції", – закликав він.

Нагадаємо:

  • 30 травня Верховна Рада проголосувала за закон про визнання і підтримку національної скаутської організації Пласт на державному рівні.
  • 6 червня народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Верховна Рада Зеленський законодавство


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