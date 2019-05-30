Рада офіційно визнала Пласт

Верховна Рада проголосувала за закон про визнання і підтримку національної скаутської організації Пласт на державному рівні.

За відповідний законопроект проголосували 228 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законопроектом, Пласт отримає державну підтримку. Крім того, держава офіційно визнає заслуги пластівської організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності і участь в боротьбі за здобуття незалежності України.

Пласт – національна скаутська організація України, створена у 1911 році.

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