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Рада офіційно визнала Пласт

Четвер, 30 травня 2019, 14:20

Верховна Рада проголосувала за закон про визнання і підтримку національної скаутської організації Пласт на державному рівні.

За відповідний законопроект проголосували 228 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законопроектом, Пласт отримає державну підтримку. Крім того, держава офіційно визнає заслуги пластівської організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності і участь в боротьбі за здобуття незалежності України.

Пласт – національна скаутська організація України, створена у 1911 році.

Нагадаємо:

  • На засіданні 30 травня Рада провалила голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. За відставку проголосували 97 нардепів із необхідних 226.
  • Також парламент підтримав у першому читанні проект закону, який передбачає реформу звань в українській армії, щоб звання у ЗСУ відповідали еквіваленту НАТО.

"Українська правда" у Threads

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