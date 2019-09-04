У Росії знайшли тіла загиблих під час катастрофи військового літака
Середа, 4 вересня 2019, 13:29
Джерело: російський "Інтерфакс"
Російська військова прокуратура підтвердила, що льотчики навчального штурмовика Су-25, який напередодні розбився на Ставропіллі, загинули.
Відзначається, що тіла загиблих виявили у розбитому літаку.
Також цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там констатували, що пілоти не встигли катапультуватися.
Що було раніше: 3 вересня у російському Ставропольському краї зазнав аварії штурмовик Су-25УБ. На борту перебували два пілоти.
Літак Су-25УБ - навчально-бойовий штурмовик. Виготовлявся на авіазаводі в місті Улан-Уде з 1986 року. У ВПС літаки цього типу поступили в 1987 році. Всього було виготовлено близько 300 таких машин.