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У Росії знайшли тіла загиблих під час катастрофи військового літака

Середа, 4 вересня 2019, 13:29

Джерело: російський "Інтерфакс"

Російська військова прокуратура підтвердила, що льотчики навчального штурмовика Су-25, який напередодні розбився на Ставропіллі, загинули.

Відзначається, що тіла загиблих виявили у розбитому літаку.

Також цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там констатували, що пілоти не встигли катапультуватися.

Що було раніше: 3 вересня у російському Ставропольському краї зазнав аварії штурмовик Су-25УБ. На борту перебували два пілоти.

Літак Су-25УБ - навчально-бойовий штурмовик. Виготовлявся на авіазаводі в місті Улан-Уде з 1986 року. У ВПС літаки цього типу поступили в 1987 році. Всього було виготовлено близько 300 таких машин.

Теми: Росіяавіааварія
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