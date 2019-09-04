У Росії знайшли тіла загиблих під час катастрофи військового літака

5558 переглядів
Середа, 4 вересня 2019, 13:29

Джерело: російський "Інтерфакс"

Російська військова прокуратура підтвердила, що льотчики навчального штурмовика Су-25, який напередодні розбився на Ставропіллі, загинули.

Відзначається, що тіла загиблих виявили у розбитому літаку.

Також цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там констатували, що пілоти не встигли катапультуватися.

Що було раніше: 3 вересня у російському Ставропольському краї зазнав аварії штурмовик Су-25УБ. На борту перебували два пілоти.

Літак Су-25УБ - навчально-бойовий штурмовик. Виготовлявся на авіазаводі в місті Улан-Уде з 1986 року. У ВПС літаки цього типу поступили в 1987 році. Всього було виготовлено близько 300 таких машин.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія авіа аварія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дату тристоронніх переговорів по транзиту газу оберуть найближчим часом – Міненерго РФ 4 вересня 2019, 12:25
Українця заочно звинуватили в нападі на посольство Росії в Києві 4 вересня 2019, 11:49
У Кремлі не кажуть, чи буде обмін цього тижня 4 вересня 2019, 10:43
Усі новини
Головні новини
Зеленський вніс у Раду закон про покарання за бурштин
Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
У Богдана з'явилася перша заступниця
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара
Усі новини
екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому

дослідження

Чому собаки поводяться по-різному

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу