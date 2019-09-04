Зеленський ветував закон, який до того "підправляв" Порошенко

Джерело: сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді із власними правками закон про закупівлі у військовій сфері.

Деталі: Зеленський повернув Раді закон із правками, однак тексту пропозицій у президента не опублікували.

Законопроект №1793 подали і прийняли у Раді ще у 2015 році. Проте у 2015 році президент Петро Порошенко завернув його зі своїми правками.

Згідно з порівняльною таблицею проекту закону, правки Порошенка стосувалися дати набуття чинності закону: "набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону".

Також Порошенко доручив Кабміну за місяць вжити заходів щодо вдосконалення "стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань".

У 2016 році закон прийняли з урахуванням пропозицій Порошенка.

Проте голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав його лише влітку 2019 року і направив на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон доповнює Кримінальний кодекс статтею 114-2, що встановлює "кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері".

Згідно з законом, максимальне покарання за такі дії 10 років позбавлення волі.

Що було раніше: 4 вересня Зеленський ветував закони про підтримку "Пласту" та примусову хімічну кастрацію педофілів.