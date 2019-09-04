Міністерство культури перевірить законність звільнення Ройтбурда

Джерело: facebook-сторінка Міністерства інформаційної політики (згідно з постановою Кабінету Міністрів №829 від 2 вересня на базі Міністерства інформаційної політики України утворюється Міністерство культури, молоді та спорту України)

Міністерство культури, молоді та спорту України вивчить юридичні підстави звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Пряма мова: "Юристи Міністерства проаналізують відповідне рішення Одеської облради та ретельно з’ясують, які є юридичні підстави для усунення відомого художника з займаної ним посади.

Після всебічного вивчення питання Міністерство буде діяти в межах своєї компетенції для врегулювання конфліктної ситуації, яка має значний суспільний резонанс".

Що було раніше: Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею, відомим художником Олександром Ройтбурдом.

Питання внесли до порядку денного за пропозицією депутата Олексія Кобильнікова. Він заявив, що Ройтбурд ігнорує депутатські запити щодо фінансової діяльності музею і "знущається" над ними.

За його звільнення проголосував 51 депутат. Троє були проти, троє утрималися, 25 людей не голосували. "За" голосували фракції "БПП" (окрім Миколи Авілова ), "Опозиційний блок", "Довіряй ділам", окремі депутати "Батьківщини" та інших фракцій.

Ройтбурд збирається подати протест на рішення обласної ради звільнити його з посади директора Одеського художнього музею.

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