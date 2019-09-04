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СБУ підозрює "Мотор Січ" у підготовці диверсії і постачанні продукції в РФ

Середа, 4 вересня 2019, 19:33

Джерело: Радіо Свобода

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ".

Дослівно у відповіді СБУ на запит:  "Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 статті 14 статті, статті 113 та частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії – дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ "Мотор Січ" допомоги Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання".

Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми кримінально-процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

Нагадаємо:

  • У липні Служба безпеки заявила, що припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".
  • Раніше СБУ розкриласхему постачання готівки бойовикам ДНР. 

Теми: СБУтероризмдержзрада
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