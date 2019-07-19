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Компанії "Мотор Січі" Богуслаєва фінансували бойовиків ОРДО – СБУ

П'ятниця, 19 липня 2019, 14:27
Компанії Мотор Січі Богуслаєва фінансували бойовиків ОРДО – СБУ

Джерело: повідомлення Служби безпеки України. 

У Службі безпеки заявили, що припинили незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".

Пряма мова: "Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої "Донецької народної республіки".

Деталі: За даними СБУ, у результаті оборудки до так званого "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов’язкових платежів".

Зокрема за 2015 рік "Сніжнянський машинобудівний завод" до бюджету "ДНР" сплачено понад 32 мільйона російських рублів. 

Заводом також здійснювалась передача на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званих "Міністерства доходів та зборів ДНР", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків. 

Слідчі СБУ оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності. 

Що було раніше: 9 липня було оприлюднено розслідування Bihus.Info, де повідомлялося, що "Мотор Січ" нардепа В'ячеслава Богуслаєва, постачає деталі військовим РФ та працює в ОРДО на окупованому Криму.

Зокрема повідомлялося, що у 2016 році Служба Безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ". Повідомлялося, що підприємство Богуслаєва заплатило терористам 32 млн російських рублів. 

Українська правда

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Теми: СБУДНРОРДЛО
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