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У Києві організували канал постачання готівки бойовикам. СБУ розкрила схему

П'ятниця, 21 червня 2019, 11:50

Співробітники Служби безпеки України заблокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Про це інформує пресцентр СБУ 21 червня.

Оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.

Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР".

Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банках.

 

У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що злочинна схема функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже 5 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

 

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планують оголосити підозри.

Триває досудове слідство.

Українська правда

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Теми: тероризмСБУОРДЛО
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