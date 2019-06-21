У Києві організували канал постачання готівки бойовикам. СБУ розкрила схему

Співробітники Служби безпеки України заблокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Про це інформує пресцентр СБУ 21 червня.

Оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.

Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР".

Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банках.

У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що злочинна схема функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже 5 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планують оголосити підозри.

Триває досудове слідство.