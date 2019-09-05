Зеленський: Допоможемо, щоб Антикорсуд покарав саме топ-чиновників

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського на запуску роботи Вищого антикорупційного суду

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що допоможе Вищому антикорупційному суду, який розпочав роботу 5 вересня, позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності дійсно великих корупціонерів.

Пряма мова: "Хочу вас привітати, шановні судді, дорогі українці, шановна голово суду. Нарешті в Україні запрацював Антикорупційний суд".

Фото Соні лукашової, УП

"Розумію, що наразі є проблеми. Проблеми, які ми ще не встигли вирішити. Це питання з межами підсудності. Раніше дехто – не будемо згадувати прізвища – на законодавчому рівні постарався, щоб усю вашу роботу можна було завалити тисячами дрібних справ.

Хтось дуже хотів, щоб ви займались такими працями, що якийсь там сільський голова, який якось не так витратив 200 гривень. І таких справ дуже багато. Це все робилось, щоб гучні справи топ-корупціонерів залишались у тіні, в довгому ящику".

"Ми будемо вам допомагати, щоб усі найгучніші – я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, зі страшною дією корупціонерів, топ-чиновників, – ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і щоб усі ці люди були дійсно покарані".

Деталі: Зеленський запевнив, що його команда вже працює над вирішенням цього питання, щоб ВАКС притягував до відповідальності саме топ-корупціонерів.

Він також звернувся до голови свого офісу Андрія Богдана з жартом, що, мовляв, Офіс президента не може переїхати з Банкової, а Антикорупційний суд зміг за 1 місяць зробити ремонт і в’їхати у свою будівлю.

Зеленський назвав символічним те, що ВАКС знаходиться саме на проспекті Перемоги, бо він обіцяв "не боротися, а саме перемогти корупцію".

Президент відзначив, що не може ставити завдання суддям, але додав, що місія ВАКС проста: "корупціонер покараний – держава та інвестор – захищені".

Знати більше Початок роботи Антикорсуду: як вийти з можливого колапсу з тисячами справ

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