Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі військового
Четвер, 5 вересня 2019, 11:24
Джерело: Полк "Азов".
4 вересня від кулі снайпера загинув 26-річний боєць полку "Азов" Едуард Шахов.
Деталі: На Світлодарській дузі боєць на псевдо "Шах" отримав поранення несумісне з життям. Родом загиблий із Херсонської області, навчався в нині окупованому Донецьку.
В "Азові" Едуард служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону у званні молодшого сержанта. У своєму підрозділі він був командиром відділення, також займав посаду парамедика.
Нагадуємо:
- 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.