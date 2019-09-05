Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі військового

Джерело: Полк "Азов".

4 вересня від кулі снайпера загинув 26-річний боєць полку "Азов" Едуард Шахов.

Деталі: На Світлодарській дузі боєць на псевдо "Шах" отримав поранення несумісне з життям. Родом загиблий із Херсонської області, навчався в нині окупованому Донецьку.

Від кулі снайпера загинув український військовий Едуард Шахов.

В "Азові" Едуард служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону у званні молодшого сержанта. У своєму підрозділі він був командиром відділення, також займав посаду парамедика.

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