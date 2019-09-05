Главою "руського екзархату" призначили митрополита, який допомагав створити ПЦУ

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Четвер, 5 вересня 2019, 12:35

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Константинопольський Синод призначив главою Архієпископії російських парафій в Західній Європі, відомої також як "руський екзархат", митрополита Гальського Еммануїла (Адамакіса).

Деталі: Вселенський патріарх Варфоломій доручив митрополиту Еммануїлу взяти на себе пастирську відповідальність за громади екзархату, який був розпущений у листопаді 2018 року. 

Головю
Головю "руського екзархату" призначили митрополита, який допомагав у створенні ПЦУ.

Відомий митрополит Еммануїл став завдяки підготовці так званого об'єднавчого собору зі створення православної церкви в Україні, що отримала томос про автокефалію.

"Руським екзархатом" називають Архієпископію православних російських церков у Західній Європі. Зараз вона складається з 65 парафій, 11 діючих церков, двох монастирі і семи скитів у Франції, Бельгії, Нідерландах, Великобританії, Німеччини, Норвегії, Швеції, Данії, Італії та Іспанії, а її клір налічує понад 100 священиків і 30 дияконів.

Нагадуємо:

  • 8 серпня президент Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі. За підсумками зустрічі сторони планували підписати спільну заяву, але в команді президента відмовилися підписувати документ.

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Теми: церква Туреччина


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