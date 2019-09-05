Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус взявся за Букіна

Джерело: "Укроборонпром"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус доручив розслідувати підписання екс-гендиректором Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

Пряма мова Абромавичуса: "На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерах під повним контролем Концерну.

Я вже дав доручення провести службове розслідування щодо обставин підготовки та прийняття змін до статуту та відповідності дій посадових осіб Концерну, які впровадили ці зміни, вимогам чинного законодавства.

Щодо цієї ситуації проводиться внутрішнє розслідування. У разі встановлення протиправних чи незаконних дій ми будемо звертатися в правоохоронні органи".

Деталі: Абромавичусу було відомо про зміни у статуті державної компанії "Укрспецекспорт" ще до його призначення на посаду гендиректора.

За його словами, він узявся виправляти ці зміни, щойно очолив концерн.

Що цьому передувало: 3 вересня журналісти "Бігус.інфо" оприлюднили інформацію про те, що Букін, до свого звільнення з посади гендиректора концерну, змінив статут ДК "Укрспецекспорт".

Зміни до статуту суттєво обмежили повноваження "Укроборонпрому" з управління підприємствами-спецекспортерами.

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